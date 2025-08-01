Лукашенко прибудет в Россию для личной встречи с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию, где проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в формате «один на один». Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Александр Лукашенко прибудет в Москву с рабочим визитом 1 августа. В центре переговоров будут вопросы дальнейшего развития белорусско-российских отношений, реализация совместных проектов, а также актуальные международные вызовы и проблемы обеспечения безопасности в регионе.

Ранее, в конце июня, лидеры уже встречались в Минске на Евразийском экономическом форуме и во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, где обсудили расширение экономического сотрудничества и укрепление военно-промышленного взаимодействия.

Пресс-служба белорусского президента подчеркивает высокий уровень взаимодействия между Москвой и Минском. Лукашенко заявлял, что Россия остается для Белоруссии наиболее близким и надежным партнером, а белорусская сторона готова к дальнейшему развитию союзничества во всех ключевых сферах.

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