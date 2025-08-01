Уровень доверия россиян к Путину составил 78,4%

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 29 0

ВЦИОМ: Уровень доверия россиян к Путину составил 78,4%

Почти 80% россиян доверяют Владимиру Путину

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

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Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Уровень доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину достиг 78,4%, а одобрение его деятельности составило 74,7%. Данные получены в результате опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного с 21 по 27 июля.

Согласно результатам сбора мнений, почти четыре из пяти россиян (78,4%) положительно ответили на вопрос о доверии к главе государства. Это на 0,5 процентных пункта больше по сравнению с предыдущей неделей. Показатель одобрения работы Путина на посту президента также вырос — его деятельность поддерживают 74,7% опрошенных (рост на 0,3 п. п.).

При этом доверие к деятельности российского правительства выразили 49,5% граждан, а премьер-министру Михаилу Мишустину — 59,7%.

Прежде пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин пользуется огромной поддержкой среди населения.

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