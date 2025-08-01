Риск вымирания человечества из-за ИИ равен минимум 95%

Исследователь и руководитель института машинного интеллекта Нейт Соарес заявил о чрезвычайно высокой вероятности вымирания человечества, если развитие искусственного интеллекта продолжится прежними темпами. Его слова приводит The Times.

Шанс гибели людей в таких условиях составляет не менее 95%. По мнению эксперта, сегодняшние усилия по обеспечению безопасности ИИ оказываются недостаточными, а игнорирование угроз чревато фатальными последствиями.

«Я не говорю, что мы не сможем остановить машину. Но мы просто несемся на всех парах к обрыву», — сказал Соарес.

В публикации отмечается, что если ничего не предпринимать, искусственный интеллект теоретически может запустить, например, биологическое оружие, распространяя его среди жителей мегаполисов незаметным образом.

В настоящее время искусственный интеллект считается слабым или узким — он способен эффективно выполнять задачи только в строго ограниченных сферах, не обладая самосознанием или широкой универсальностью. Однако темпы его совершенствования вызывают все больше опасений среди ведущих экспертов.

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