Турецкие отели снизили цены для россиян на фоне падения спроса

Во второй половине лета 2025 года отели в Турции скорректировали ценовую политику из-за уменьшения интереса со стороны российских туристов. Это привело к заметному снижению стоимости размещения, особенно по сравнению с началом сезона, когда цены были повышены на 20-25%.

Согласно данным Российского союза туриндустрии, средний чек на поездку в Турцию в начале августа составляет 129 300 рублей на одного туриста, 223 000 рублей — на двоих и 269 000 рублей — на троих. Путевки в пятизвездочные отели с системой «все включено» в Алании доступны от 100 000 рублей на двоих с перелетом. Более экономные варианты размещения в популярных курортных зонах, таких как Кемер или Белек, стартуют от 80 000 рублей за двоих.

Эксперты связывают корректировку рыночной стратегии турецких гостиниц с переориентацией российских путешественников на другие направления и усилением конкуренции за клиентов. При этом Турция рассчитывает принять по итогам года свыше семи миллионов туристов из России, но летний сезон может завершиться с менее оптимистичными результатами: по оценкам Ассоциации туроператоров, в страну за лето приедет примерно 2,7-2,8 миллиона россиян, что на 300 000-400 000 человек меньше ожидаемого ранее объема.

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