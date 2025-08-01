Сотрудники ДПС за неделю остановили в Москве 79 пьяных водителей

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

Госавтоинспекция продолжает строго контролировать безопасность на дорогах столицы.

Сотрудники ДПС за неделю остановили в Москве 79 пьяных водителей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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За последнюю неделю на дорогах Москвы сотрудники ДПС выявили 79 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве.

«С начала текущей недели сотрудниками подразделений Госавтоинспекции столицы привлечены к ответственности 246 водителей за управление автомобилем с признаками опьянения, из которых 79 — с установленным состоянием опьянения», — сказано в сообщении.

Кроме того, еще 14 человек сели за руль пьяными, не имея водительских прав. Среди выявленных нарушителей была женщина, которая повредила автомобиль на сумму более 3,7 миллиона рублей и стала фигуранткой уголовного дела по двум статьям УК РФ.

По данным пресс-службы Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве, подобные рейды направлены на предотвращение аварий и повышение дисциплины водителей. Управление автомобилем в нетрезвом виде остается одним из самых опасных нарушений, поэтому инспекторы проводят массовые проверки и штрафуют нарушителей.

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