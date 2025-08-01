Игорь Угольников нашел место расстрела своего деда спустя 80 лет

Артист держал в руках фрагмент позвоночника родственника.

Народный артист России, режиссер Игорь Угольников рассказал, что смог установить место гибели своего деда, который долгое время считался пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны. Об этом он рассказал 5-tv.ru на фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ».

«Мне удалось найти место гибели моего деда, маминого папы, который пропал без вести в народном ополчении. Два письма и никакой информации», — рассказывает Угольников.

По словам Народного артиста, дед по материнской линии ушел добровольцем в народное ополчение в 1941 году. Последним воспоминанием семьи о нем были два письма и полное отсутствие информации о дальнейшей судьбе. Спустя десятилетия режиссер обнаружил, что его дед, командир роты связи 1-й дивизии народного ополчения, был ранен 5 октября и оставлен в деревне Глотовка Смоленской области. Уже 6 октября деревню заняли немецкие войска. Раненых бойцов, укрытых местными жителями, вывели на окраину, заставили выкопать яму и расстреляли из пулеметов.

«Когда начали поднимать останки, они лежали почти у самой поверхности, один на другом. Я держал в руках фрагмент позвоночника своего деда, нашел в его кармане обрывок письма, узнал, что он был в партии и носил звание капитана. Все встало на свои места — кто он был, кто я, и зачем я все это делаю», — поделился режиссер.

Он также нашел женщину, ставшую свидетелем трагедии — в момент расстрела ей было всего девять лет. Она вспоминала, как жителей заставили закапывать тела, а земля на месте захоронения еще «дышала» два дня.

«В первый раз, когда я приехал в Глотовку, надо мной пролетела стая журавлей. Они сделали круг, стали снижаться, закричали — и улетели. Мы упали на колени. Это был знак», — вспомнил Угольников.

Каждый год 7 октября, в день гибели деда, Народный артист приезжает на это место. Вместе с внуками других расстрелянных солдат они встают в круг, обнявшись, чтобы почтить память погибших.

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