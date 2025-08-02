Российские дроны уничтожили танк и бронетранспортер ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 35 0

Опубликованы кадры атаки российских дронов на технику боевиков ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Поражение целей было зафиксировано разведывательными беспилотниками.

Расчеты FPV-дронов 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО уничтожили танк, бронетранспортер, 82-мм миномет и живую силу боевиков ВСУ. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Проследовав к точке старта под прикрытием группы воздушного наблюдения, операторы снарядили беспилотные летательные аппараты кумулятивными и осколочно-фугасными боеприпасами и отправили их в район разведанных целей.

Преодолев эшелонированное радиоэлектронное заграждение противника точными ударами, военнослужащие все выявленные цели. Поражение целей было зафиксировано разведывательными беспилотниками группировки.

На счету данных операторов дронов более 200 уничтоженных единиц вооружения, специальной военной техники и средств связи боевиков ВСУ. Командование группировки высоко оценивает качество выполнения боевых задач, а также решительность, мужество и отвагу военнослужащих подразделений беспилотной авиации 25-й общевойсковой армии.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
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