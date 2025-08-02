Силы ПВО России сбили 18 украинских беспилотников вечером 1 августа

Атака ВСУ была отражена в небе над тремя регионами и Азовским морем.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российские средства противовоздушной обороны вечером 1 августа уничтожили 18 беспилотников самолетного типа, запущенных боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, атака началась около 20:00 по московскому времени и продолжалась до полуночи. Семь украинских дронов были сбиты над Краснодарским краем, четыре — над Воронежской областью, два — над Белгородской. Еще пять беспилотников нейтрализовали в небе над акваторией Азовского моря.
Все воздушные цели были успешно перехвачены дежурными расчетами ПВО. О пострадавших и разрушениях в результате атаки не сообщается.
Ранее, писал 5-tv.ru, Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в течение ночи были успешно ликвидированы 60 украинских беспилотных летательных аппаратов. Операция по их уничтожению проводилась в период с 23:30 31 июля до 04:00 1 августа. Наибольше число вражеских беспилотников - 31 - было сбито в небе над Белгородской областью.
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