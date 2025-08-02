Женщина погибла при атаке беспилотников ВСУ на Пензенскую область
Еще два человека пострадали.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Женщина погибла в результате атаки беспилотников боевиков ВСУ на одно из предприятий в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.
«Рано утром снова была совершена атака вражеских беспилотников на пензенское предприятие. К сожалению, погибла женщина. Еще два человека травмированы», — написал глава региона.
Мельниченко уточнил, что пострадавшие получили медицинскую помощь на месте, угрозы их жизням нет. Также губернатор добавил, что в момент публикации он находился на территории пострадавшего объекта вместе с представителями оперативных и экстренных служб.
Ранее, писал 5-tv.ru, мирный житель погиб при совершенной минувшей ночью атаке беспилотников ВСУ на Ростовскую область.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Украинские боевики используют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы страны ракетами.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 2 авг
- Пенсионер погиб в результате атаки беспилотников ВСУ на Самарскую область
- 2 авг
- Мирный житель погиб при атаке беспилотников ВСУ на Ростовскую область
- 2 авг
- Силы ПВО России сбили 18 украинских беспилотников вечером 1 августа
- 1 авг
- Силы ПВО за ночь уничтожили 60 беспилотников ВСУ над регионами России
- 1 авг
- В Ростовской области силы ПВО отразили атаку беспилотников боевиков ВСУ ночью
- 31 июл
- Силы ПВО России сбили 32 беспилотника боевиков ВСУ в шести регионах страны
- 30 июл
- Три жертвы, больше 20 поврежденных домов: последствия ночной атаки ВСУ на Сальск
- 29 июл
- Грузовой поезд загорелся при падении обломков БПЛА в Ростовской области
- 29 июл
- Беспилотники ВСУ атаковали города ДНР
- 29 июл
- Дрон ВСУ атаковал ликвидировавших возгорание сотрудников МЧС в Энергодаре
Читайте также
73%
Нашли ошибку?