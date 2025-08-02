Доступ к альбому Гуфа «Город дорог» могут ограничить в РФ по решению суда
Предприниматель Игорь Рыбаков прежде заявил о намерении выкупить права на этот альбом, чтобы удалить его со всех площадок.
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
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Доступ к альбому рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов. — Прим. ред.) «Город дорог» могут ограничить на основании решения суда по иску правообладателя, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.
Прежде челябинский предприниматель Игорь Рыбаков заявил о намерении выкупить права на альбом рэпера «Город дорог», чтобы удалить его со всех музыкальных площадок. Как отметил бизнесмен, альбом имел большое влияние на него в конце 2000-х годов, когда он вел, по его собственному признанию, разрушительный и нездоровый образ жизни. Музыка Гуфа, по словам Рыбакова, «романтизировала подобный образ жизни», что, по его мнению, могло повлиять не только на него, но и на других слушателей.
Как пояснили в Роскомнадзоре, меры в отношении контента могут быть приняты исключительно на основании судебного акта. Решения о блокировке или удалении материалов с онлайн-платформ выносит Мосгорсуд по искам правообладателей.
В Роскомнадзоре также напомнили, что пользователи могут самостоятельно сообщать о запрещенной информации в интернете, воспользовавшись формой обратной связи на официальном сайте ведомства. Каждое обращение рассматривается, после чего, в случае необходимости, направляется в уполномоченные органы для принятия дальнейших решений в рамках их компетенции.
На данный момент официального решения Мосгорсуда о блокировке или удалении альбома «Город дорог» не опубликовано. Сам артист пока ситуацию публично не комментировал. Альбом, вышедший в 2007 году, долгое время считался одним из наиболее узнаваемых в российском рэпе.
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