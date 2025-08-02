Иван Краско находится в больнице в тяжелом состоянии

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 58 0

Народному артисту требуется постоянный уход.

Народный артист Иван Краско находится в больнице в тяжелом состоянии

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

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Народный артист РФ Иван Краско был доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга и находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил концертный директор актера Вячеслав Смородинов ТАСС.

«Информации подробной пока нет… Тяжелое состояние. Врачи кормят через зонд… Нужен постоянный уход в медицинском учреждении или в доме ветеранов», — отметил Смородинов.

Первые сообщения о госпитализации 93-летнего актера появились в петербургских СМИ 1 августа.

Иван Краско — одна из самых уважаемых фигур российского театра и кино. Свою творческую судьбу он выбрал не сразу, сначала окончил военно-морское училище и служил офицером-артиллеристом. Однако впоследствии поступил в Ленинградский театральный институт, с чего и началась его актерская карьера.

С 1965 года он служит в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре имени Комиссаржевской. За десятилетия на сцене Краско сыграл множество выдающихся ролей, а в его фильмографии более 200 работ.

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