Россия выиграла серебро в смешанной эстафете 4×100 на чемпионате мира

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

Наша сборная заняла второе место на соревнованиях в Сингапуре.

Россия выиграла серебро в эстафете 4×100 м вольным стилем на чемпионате мира

Фото: Vincent Thian/ТАСС

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Российская сборная завоевала серебряные медали в смешанной эстафете 4×100 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре, продемонстрировав высокое мастерство и слаженную командную работу.

В эстафете от России приняли участие Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Трофимова и Дарья Клепикова. Команда показала результат — три минуты 19,68 секунды.

Победу одержала сборная США, установившая новый мировой рекорд — три минуты 18,48 секунды. Третье место заняли французские пловцы, преодолев дистанцию за три минуты 21,35 секунды.

Российские спортсмены выступают на соревнованиях в Сингапуре под нейтральным флагом. По решению World Aquatics, на них наложены определенные ограничения: запрещено размещать в соцсетях как итоги заплывов, так и любые публикации, прямо или косвенно связывающие их с российской символикой, включая триколор.

Интересно, что при этом сама World Aquatics на своем официальном сайте разместила имена российских участников под национальными флагами.

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