С Юрием Ереминым простятся в театре Моссовета

В Государственном академическом театре имени Моссовета состоится прощание с известным режиссером и Народным артистом РСФСР Юрием Ивановичем Ереминым, который ушел из жизни 1 августа 2025 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

Источник агентства отметил, что вопрос о дате церемонии еще предстоит согласовать.

Юрий Еремин родился 9 марта 1944 года в городе Коломна Московской области. Он был выдающимся театральным режиссером и педагогом, с 2010 года работал в театре Моссовета.

За годы своей творческой деятельности Еремин подготовил множество ярких постановок, которые получили признание зрителей и критиков. Он внес значительный вклад в развитие российского театра, сочетая режиссуру с воспитанием новых талантов.

Театр Моссовета стал вторым домом для Юрия Еремина, местом его главных творческих достижений. На церемонии прощания соберутся коллеги, ученики и поклонники его таланта, чтобы выразить уважение и почтить память мастера.

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