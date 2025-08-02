С Юрием Ереминым простятся в театре Моссовета

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 50 0

Народный артист РСФСР скончался на 82-м году жизни.

Названо место прощания с Юрием Ереминым

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ALEXEYMAISHEV.COM/Алексей Майшев

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В Государственном академическом театре имени Моссовета состоится прощание с известным режиссером и Народным артистом РСФСР Юрием Ивановичем Ереминым, который ушел из жизни 1 августа 2025 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

Источник агентства отметил, что вопрос о дате церемонии еще предстоит согласовать.

Юрий Еремин родился 9 марта 1944 года в городе Коломна Московской области. Он был выдающимся театральным режиссером и педагогом, с 2010 года работал в театре Моссовета.

За годы своей творческой деятельности Еремин подготовил множество ярких постановок, которые получили признание зрителей и критиков. Он внес значительный вклад в развитие российского театра, сочетая режиссуру с воспитанием новых талантов.

Театр Моссовета стал вторым домом для Юрия Еремина, местом его главных творческих достижений. На церемонии прощания соберутся коллеги, ученики и поклонники его таланта, чтобы выразить уважение и почтить память мастера.

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С Юрием Ереминым простятся в театре Моссовета

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