В подконтрольном Киеву Херсоне объявили эвакуацию

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 30 0

В городе нарушено газоснабжение.

Власти Херсона объявили об эвакуации населения

Фото: © РИА Новости

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Жителей херсонского микрорайона Корабел после повреждения моста и газопровода призвали эвакуироваться в другие части города. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава херсонской областной военно-гражданской администрации Александр Прокудин.

«Из-за повреждения моста, ведущего в микрорайон Корабел, настоятельно призываю местных жителей эвакуироваться. Кроме этого, изуродован и газопровод. Так что некоторое время микрорайон будет без „голубого топлива“», — сообщил чиновник.

Он добавил, что в микрорайоне усложнена логистика, из-за чего пока будет сложно доставить продовольствие.

Прокудин призвал людей эвакуироваться в другие районы города, где они смогут получить всю необходимую помощь. В том числе им помогут с поиском места для проживания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что два человека погибли и двое ранены в городе — спутнике ЗАЭС Энергодаре в ходе массированного артобстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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