Четыре человека пострадали из-за ночной атаки БПЛА на Воронеж
Один частный дом полностью разрушен, еще в нескольких повреждены стены, кровля и остекление.
Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова
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В Воронежской области в результате атаки БПЛА число пострадавших выросло до четырех. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Две жительницы Воронежа госпитализированы. Третьей оказали помощь на месте. Мужчину из пригорода доставили в больницу с ожогом.
В результате возгорания один частный дом был полностью разрушен, еще в нескольких повреждены стены, кровля и остекление. Также были повреждены автомагазин и сарай.
Угроза удара БПЛА была отменена.
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