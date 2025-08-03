Четыре человека пострадали из-за ночной атаки БПЛА на Воронеж

В Воронежской области в результате атаки БПЛА число пострадавших выросло до четырех. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Две жительницы Воронежа госпитализированы. Третьей оказали помощь на месте. Мужчину из пригорода доставили в больницу с ожогом.

В результате возгорания один частный дом был полностью разрушен, еще в нескольких повреждены стены, кровля и остекление. Также были повреждены автомагазин и сарай.

Угроза удара БПЛА была отменена.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на нефтебазе в Сочи загорелся резервуар с топливом из-за атаки беспилотников. Объем резервуара составил две тысячи кубометров. Обломки снова зацепили строения в гаражном кооперативе на Авиационной

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