В Конгрессе США потребовали прекратить финансирование Украины

По мнению республиканки Тейлор Грин, простые американцы не хотят оплачивать чужие конфликты.

Действующая администрация США своим стремлением поддержать Украину и Израиль предает избирателей, которые голосовали, в том числе и против участия во внешних конфликтах. Об этом у себя на странице в соцсети X заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин от Республиканской партии.

Особенно резко она выразилась в сторону Киева. Политик уверена, что простые американцы не хотят оплачивать чужие «разборки».

«Финансирование и <…> в конечном итоге, борьба с Россией <…> стали бы полным предательством по отношению к большинству американцев, которые не хотят иметь <…> иностранного конфликта, который никак не влияет на нашу жизнь», — написала Грин.

Более того, по ее мнению, если Белый дом и дальше продолжит помогать Израилю, то это неизбежно приведет к потере электората Республиканской партией среди молодого поколения. Они, как утверждает конгрессвумен, просто будут недовольны «абсурдными» решениями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США раскритиковали план Дональда Трампа построить в Белом доме бальный зал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.