В рваной одежде и странной позе: Глюкоза снова «сорвалась с цепи»

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 43 0

Глюкоза опубликовала фото в рванной одежде и странных позах

Во все тяжкие: Глюкоза показала себя в рваной одежде и странных позах

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Ранее у певицы были проблемы с запрещенными веществами.

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Ионова) беспокоит поклонников резким изменением стиля после скандального концерта в Красноярске, где она не смогла связно говорить и трогала себя за интимные места. Очередными фото-доказательствами, что прежней артистки больше нет, Глюкоза показала в личном блоге.

В августе прошлого года после давления на исполнительницу из-за ее поведения на выступлении она удалила все публикации из социальных сетей и стала делиться полуголыми фотографиями в техно стилистике. На новых снимках Наталья позирует в странных позах в рванной одежде на студии.

Фото: Instagram*/glukozamusic

Фото: Instagram*/glukozamusic

Ходили слухи, что певица какое-то время прибывала в рехабе, но информация так и не была подтверждена. А вот то, что Глюкозу штрафовали за употребление запрещенных веществ, является неоспоримым фактов. В октябре 2024 года в аэропорту Шереметьево исполнительницу остановил сотрудник аэропорта, который сразу же различил признаки наркотического опьянения.

Тем не менее фанаты таят надежду, что прежняя Глюкоза когда-нибудь вернется к ним.

«Она как с цепи сорвалась. Была же ничего, и зачем так с собой? <…> Куда делать та милая Глюкоза с хвостиками и песней „Я гуляю с доберманом“… Наташечка, вернись в ту прежнюю себя. <…> Не пойму просто», — выражают свое негодование подписчики в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Глюкозы определилась с профессией.

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