Возлюбленная Павла Дурова Юлия Вавилова отпраздновала свое 25-летие

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 43 0

В честь события основатель Telegram преподнес девушке необычный подарок.

Возлюбленная Павла Дурова Юлия Вавилова отпраздновала свое 25-летие

Фото: Telegram/Telegram-канал Юлии Вавиловой/julivavilovaa

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Возлюбленная Павла Дурова Юлия Вавилова отпраздновала свой день рождения на роскошной вилле в Сен-Тропе. Девушка поделилась яркими моментами праздника в своем Telegram-канале.

На одной из фотографий можно увидеть, как Павел Дуров с улыбкой несет Юлию на руках, готовясь опустить ее в ванну с тирамису. Следующий кадр запечатлел момент, когда Вавилова оказалась в шоколадном платье, которое испачкано десертом. Это точно добавило веселья к празднику.

«Я самый счастливый человек на земле, потому что каждый из вас есть в моей жизни. Спасибо вам за все добрые пожелания и любовь. Я люблю вас еще больше», — написала Юлия в своем посте.

В честь события Павел Дуров преподнес возлюбленной необычный подарок — цифровое изображение из NFT-коллекции с лягушонком.

Фото: Telegram/Telegram-канал Юлии Вавиловой/julivavilovaa

Оно обошлось основателю Telegram в 52 тысячи долларов (около 4 миллионов рублей). Эта цифровая картина пополнила коллекцию Вавиловой, которую она собирает с особым увлечением.

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