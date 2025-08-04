Российские десантники апробировали новейшие пулеметы РПЛ-20. Лучшее видео из зоны СВО
Российские десантники апробировали новейшие пулеметы РПЛ-20
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Наши бойцы героически выполняют задачи в рамках спецоперации.
В соединения Воздушно-десантных войск поступили на вооружение серийные ручные пулеметы с ленточным питанием РПЛ-20. Одними из первых его начали применять в зоне СВО штурмовые подразделения Новороссийских и Ставропольских десантников на Ореховском направлении в Запорожской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
РПЛ-20 — это современный легкий ручной пулемет, который изготовлен концерном «Калашников» и по своим характеристикам превосходит предыдущий образец — РПКС-74. Пулемет доработан на основании рекомендаций штурмовых подразделений ВДВ, полученных в ходе войсковой эксплуатации в зоне проведения СВО.
Он предназначен для поражения живой силы, огневых и транспортных средств противника. Подача патронов осуществляется из ленты, размещенной в коробке, которая присоединяется к пулемету.
РПЛ-20 изготовлен в расцветке «Мультикам», которая впервые используется в производстве стрелкового оружия. Данная расцветка вызвана необходимостью максимальной маскировки военнослужащих и их оружия в различных условиях ведения боевых действий.
Благодаря небольшой массе — не более 5,5 килограммов — он не ограничивает скорость передвижения пулеметчика при штурме.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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