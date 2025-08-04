«Мста-Б» уничтожила замаскированный опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 73 0

«Мста-Б» уничтожила замаскированный опорный пункт ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Иван Родионов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Артиллеристы ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению противника.

Расчет гаубицы «Мста-Б» танкового соединения группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении СВО. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе ведения воздушной разведки операторы беспилотных летательных аппаратов обнаружили опорный пункт пехоты ВСУ с пулеметной точкой. Координаты цели незамедлительно передали ближайшему артиллерийскому расчету. Военнослужащие выдвинулись к орудию, произвели наведение и заряжание орудия и приступили к огневому поражению противника. После первого выстрела наводчик скорректировал орудие и точным попаданием уничтожил выявленную вражескую цель.

Тактика взаимодействия расчетов беспилотной авиации с артиллерийскими орудиями позволяет максимально эффективно уничтожать бронетехнику, скопление живой силы ВСУ, опорные точки, блиндажи, срывать ротации противника и подвоз боеприпасов на линии боевого соприкосновения.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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