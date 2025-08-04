Средства ПВО РФ уничтожили пять украинских беспилотников

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 26 0

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

ПВО России уничтожили пять украинских беспилотников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Утром 4 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили пять украинских БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В посте, опубликованном в Telegram-канале ведомства, говорится, что вражеские дроны были перехвачены с 8:40 до 9:45 по московскому времени.

За это время три беспилотника ВСУ пытались атаковать инфраструктуру Республики Крым. Еще два БПЛА силы ПВО России перехватили над акваторией Черного моря. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что за минувшую ночь дежурными средствами ПВО был также уничтожен 61 БПЛА. Атаке подверглась, в том числе и Волгоградская область. Над ее территорией ПВО перехватили шесть дронов. В результате падения обломков беспилотников на железную дорогу некоторые пригородные поезда сейчас задерживаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
4 авг
В Волгоградской области отменены пригородные поезда из-за падения обломков БПЛА
4 авг
В Волгограде приостановлено движение поездов из-за упавшего беспилотника
4 авг
Силы ПВО за ночь сбили 61 украинский беспилотник над российскими регионами
4 авг
Силы ПВО сбили 11 беспилотников над территорией России
3 авг
Силы ПВО уничтожили три воздушные цели в акватории Севастополя
3 авг
Силы ПВО сбили 41 беспилотник над территорией РФ
2 авг
Пенсионер погиб в результате атаки беспилотников ВСУ на Самарскую область
2 авг
Женщина погибла при атаке беспилотников ВСУ на Пензенскую область
2 авг
Мирный житель погиб при атаке беспилотников ВСУ на Ростовскую область
2 авг
Силы ПВО России сбили 18 украинских беспилотников вечером 1 августа
+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.33
0.01 91.71
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:51
«Прославивший подвигами страну»: умер космонавт Талгат Мусабаев
11:50
В Волгоградской области отменены пригородные поезда из-за падения обломков БПЛА
11:35
Средства ПВО РФ уничтожили пять украинских беспилотников
11:27
«Хотелось быть как Оксана Самойлова»: Ида Галич выписалась из роддома
11:15
Сотрудники ФСБ ликвидировали трех террористов в Кабардино-Балкарии
11:03
«Очнулся на поляне»: пострадавший вылетел в окно автобуса при ДТП в Ленобласти

Сейчас читают

Затратен, переоценён и уязвим: «чёрная дыра» ВВС США
«Некие игрушки»: SHAMAN поделился своим отношением к ИИ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс