Средства ПВО РФ уничтожили пять украинских беспилотников

Утром 4 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили пять украинских БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В посте, опубликованном в Telegram-канале ведомства, говорится, что вражеские дроны были перехвачены с 8:40 до 9:45 по московскому времени.

За это время три беспилотника ВСУ пытались атаковать инфраструктуру Республики Крым. Еще два БПЛА силы ПВО России перехватили над акваторией Черного моря. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что за минувшую ночь дежурными средствами ПВО был также уничтожен 61 БПЛА. Атаке подверглась, в том числе и Волгоградская область. Над ее территорией ПВО перехватили шесть дронов. В результате падения обломков беспилотников на железную дорогу некоторые пригородные поезда сейчас задерживаются.

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