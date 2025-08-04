СК: водитель автобуса в Ленобласти проехал на красный свет и выехал на переезд

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 41 0

Ранее в Ленинградской области произошла авария — столкнулись туристический транспорт и грузовой поезд.

СК: Водитель автобуса проехал на красный свет и выехал на переезд

Фото: 5-tv.ru

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В Ленинградской области на железнодорожном переезде Инема произошла авария с участием туристического автобуса и грузового поезда. По предварительной информации, водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на переезд перед приближающимся поездом. Об этом сообщили представители западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в Telegram-канале.

Несмотря на экстренное торможение машиниста поезда, водитель автобуса не успел завершить проезд, что привело к столкновению. В результате происшествия один человек погиб — 68-летняя пассажирка. Еще 16 получили травмы, семеро из которых находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в больницы Лодейного Поля, Волхова и Ленинградской областной клинической больницы с помощью скорой и санитарной авиации.

Автобус перевозил группу паломников из города Тутаева Ярославской области, направлявшихся в Александро-Свирский монастырь. В салоне находились 37 человек, среди них пятеро несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). По факту ДТП проводится расследование.

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