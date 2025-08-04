Подпольных оружейников накрыли в 51 регионе РФ

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Операция проводилась силами Росгвардии и полиции.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Масштабную операцию против подпольных оружейников провела полиция и Росгвардия. Задержания прошли в Петербурге, Москве, Сибири и на Кавказе. По сути, это была целая корпорация с филиалами по всей стране: группировка действовала в пятьдесят одном регионе.

Закрыты десятки нелегальных мастерских. Изъяты пулеметы, автоматы и другое стрелковое оружие. У преступников нашли боеприпасы, в том числе снаряды для артиллерии. Отдельно они складировали тротил и порох, а также детонаторы к взрывным устройствам.

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