Острая необходимость: вопрос водоснабжения остается одним из ключевых в ДНР

В республике действуют графики подачи воды, коммуникации сильно изношены.

В ДНР за последние три года поставили рекорд по строительству дорог. Но на достигнутом не останавливаются. Скоро сдадут участок Азовского кольца. Полным ходом в регионе восстанавливают жилые дома и соцобъекты. О развитии республики Владимиру Путину доложил ее глава Денис Пушилин. Ключевая проблема — водоснабжение. Почему она возникла и как решается — расскажет корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Развитие и восстановление ДНР — задача непростая, особенно во время боевых действий. Поэтому рабочие встречи президента с главой республики проходят часто.

«Денис Владимирович, хотелось бы сегодня обсудить некоторые вопросы, которые считаю наиболее актуальными. Это водоснабжение, это восстановление жилого фонда. Строительные работы на ряде других объектов, в том числе инфраструктурных. Потом экономика в целом, и, прежде всего, конечно, угольная отрасль. Там есть вопросы, которые требуют особого внимания. И социалка, и из нее, прежде всего, здравоохранение», — отметил президент РФ Владимир Путин.

С каждым днем проблем все больше. И связано это с активным движением линии боевого соприкосновения. Целых четыре района самого Донецка — Петровский, Киевский, Куйбышевский и Кировский — совсем недавно перестали быть прифронтовыми.

«После того как линия фронта отодвинулась, теперь, наконец-то, есть возможность в полной мере уделить внимание. Там 2189 объектов — это многоквартирных жилых домов повреждено или разрушено. Там 256 объектов социальной сферы повреждено. В общем, предстоит очень серьезная работа», — рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

В то же время дорожная отрасль в ДНР переживает строительный бум. За три года восстановлено и построено полторы тысячи километров дорог. Планы на этот год — еще 800 километров. И это абсолютный рекорд региона за всю постсоветскую историю. Но самый острый вопрос, конечно, — водоснабжение.

До 2014 года Донецк и все окружающие города и поселки снабжались водой из канала Северский Донец — Донбасс. Украина работу канала поддерживать давно перестала, а основные насосы, как и плотина, остались в районе Славянска — он сейчас все еще под контролем ВСУ. К тому же большая часть водной артерии и сейчас проходит по самым горячим участкам фронта. К примеру, часть канала проходит через освобожденный несколько дней назад Часов Яр.

Без постоянной подпитки водохранилища почти опустели. Эти кадры сделаны под Донецком несколько дней назад.

«Вот здесь мы с вами идем, здесь все была вода. Вот где камыш — везде была вода. Здесь, значит, 13,5 миллионов тонн воды водохранилище. Осталось два с половиной миллиона. Воды почти нет — башня приемная оголена», — рассказали Пушилину.

Проблему решают уже давно и сразу несколькими путями. В том числе — строительством нового водовода из реки Дон. Но этого мало.

«К сожалению, водовод, который был построен, не решает всех задач. Более того, он на плановый режим-то и не вышел пока, насколько я понимаю. Но есть и другая проблема, о которой мне правительство докладывает, — большие потери воды в ходе перемещения этих ресурсов», — добавил президент.

Потери, по словам главы республики, достигают 60%. В том числе и из-за графика подачи воды. В Донецке сейчас это несколько часов раз в три дня. В Енакиево — раз в четыре дня.

«Такой график, к сожалению, увеличивает износ сетей. Мы ремонтируем, ежедневно устраняется сто прорывов. И в пике у нас доходило до двух тысяч в неделю именно этих аварий. Это уже мало того, что изношенность сетей накопленная, десятилетиями не ремонтировалось. С 1990-х годов много не ремонтировалось», — отметил глава ДНР.

Пока воду по районам городов Донбасса развозят машинами. Больше 100 специализированных автомобилей выделили российские регионы. Как и 50 полностью укомплектованных аварийных бригад. Одновременно проводится переброска воды из других водохранилищ и очистка русел донецких рек.

О точных цифрах и местах работы Денис Пушилин докладывал Владимиру Путину уже без камер. От этой информации зависит безопасность строительных бригад, работающих в прифронтовом регионе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.