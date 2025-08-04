Бесконтрольное фаер-шоу: баржи с фейерверками загорелись в Йокогаме

Рабочие успели спрыгнуть с судна, их спасли.

Жители японской Йокогамы увидели один из самых ярких и продолжительных салютов.

Во время шоу фейерверков там вспыхнули две баржи, с которых происходил запуск. Ситуация вышла из-под контроля.

Небо сверкало без остановки больше часа. На одном из судов находились рабочие, они успели прыгнуть в воду, после чего всех спасли.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.