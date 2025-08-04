Бесконтрольное фаер-шоу: баржи с фейерверками загорелись в Йокогаме
Баржи с фейерверками загорелись в Йокогаме
Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Marc John; 5-tv.ru
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Рабочие успели спрыгнуть с судна, их спасли.
Жители японской Йокогамы увидели один из самых ярких и продолжительных салютов.
Во время шоу фейерверков там вспыхнули две баржи, с которых происходил запуск. Ситуация вышла из-под контроля.
Небо сверкало без остановки больше часа. На одном из судов находились рабочие, они успели прыгнуть в воду, после чего всех спасли.
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