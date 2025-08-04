Бесконтрольное фаер-шоу: баржи с фейерверками загорелись в Йокогаме

Эфирная новость 28 0

Баржи с фейерверками загорелись в Йокогаме

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Marc John; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рабочие успели спрыгнуть с судна, их спасли.

Жители японской Йокогамы увидели один из самых ярких и продолжительных салютов.

Во время шоу фейерверков там вспыхнули две баржи, с которых происходил запуск. Ситуация вышла из-под контроля.

Небо сверкало без остановки больше часа. На одном из судов находились рабочие, они успели прыгнуть в воду, после чего всех спасли.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.33
0.01 91.71
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:36
Бесконтрольное фаер-шоу: баржи с фейерверками загорелись в Йокогаме
19:20
Нет электричества и смыло мосты: последствия ливня в Туапсинском районе
19:05
Посольству Германии в Москве заявлен протест из-за высказываний о Южных Курилах
18:53
Острая необходимость: вопрос водоснабжения остается одним из ключевых в ДНР
18:40
Трамп грозится ужесточить пошлины в отношении Индии из-за закупки нефти из РФ
18:33
Умер вокалист американской рок-группы Junkyard Дэвид Роуч

Сейчас читают

Затратен, переоценён и уязвим: «чёрная дыра» ВВС США
«Наш дуэт»: SHAMAN рассказал о подготовке к выступлению на «Интервидении»
«Некие игрушки»: SHAMAN поделился своим отношением к ИИ
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс