Захарова указала на кризис ценностей у населения Канады

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 30 0

Захарова: следующее десятилетие будет решающим для Оттавы

Захарова указала на кризис ценностей у населения Канады

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Дипломат отметила, что растущее отчуждение канадских регионов от центра страны вызвано целым рядом причин.

Предстоящее десятилетие может стать переломным моментом для Канады, чье население переживает серьезный кризис ценностей. Об этом 4 августа заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, ряд региональных лидеров, включая премьер-министра канадской провинции Альберта Даниэль Смит и министра юстиции Микки Эмери, не исключают проведение референдума о возможном выходе из состава Канады. Опросы среди населения показывают, что каждый третий житель соседней Манитобы не связывает свое будущее с единой канадской государственностью. Кроме того, шесть из десяти респондентов на западе страны считают, что федеральный центр в Оттаве игнорирует интересы провинций и подавляет инициативы по расширению автономии.

«Еще выше процент желающих отделиться от Канады в провинции Саскачеван, не говоря уже о франкофонном Квебеке, чувствующем себя в либеральном англосаксонском аду Оттавы все более неуютно», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что растущее отчуждение канадских регионов от центра вызвано целым рядом причин. В их числе легализация тяжелых наркотиков, приоритет нетрадиционных ценностей, а также рост неонацистской идеологии в отдельных диаспорах. Все это, по мнению Захаровой, подталкивает граждан к мысли о необходимости смены формы правления и перехода к республиканской модели.

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