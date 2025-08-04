Трамп грозится ужесточить пошлины в отношении Индии из-за закупки нефти из РФ

Правительство Индии скупает российскую нефть не только для внутреннего пользования, но и для перепродажи на международном рынке. К такому выводу пришел президент США Дональд Трамп и поделился им в блоге социальной сети Truth Social.

По его словам, индийская сторона получает огромный доход от сбыта топлива из РФ.

«Индия не только скупает огромное количество российской нефти, но и перепродает значительную ее часть на открытом рынке с большой прибылью. В связи с этим я существенно повышу тариф, который Индия платит США», — заявил американский лидер.

Причина действий Трампа заключается в поддержке России Индией и их торговом партнерстве. Президент Штатов уже грозил ужесточить санкции странам, которые сотрудничают с РФ, пока его требования по урегулированию конфликта на Украине не будут выполнены.

США уже ввели 25%-е пошлины на импорт из Индии. Помимо пошлин, администрация Трампа угрожает стране штрафами за закупки российских вооружений и энергоносителей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Индия не отказывается от российской нефти после угроз США.

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