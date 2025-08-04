Варить или солить? Лучшие способы сохранить полезные вещества в овощах

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 34 0

Биолог Суслянок: витамин С разрушается при варке и засолке овощей

Варить или солить? Лучшие способы сохранить полезные вещества в овощах

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Брокколи, перец и капуста лишаются половины витамина С в кипятке.

Летний рацион богат сезонными овощами, но важно учитывать, что часть витаминов исчезает при их приготовлении. Об этом изданию Life.ru рассказал доцент Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок.

Как сообщил эксперт, при варке до 50% витамина С теряется, особенно в таких овощах, как перец, брокколи и капуста. Однако есть и плюсы, тепловая обработка улучшает усвояемость ликопина и каротина в томатах и моркови, их лучше готовить с добавлением масла.

Минералы, например калий и магний, частично остаются в воде, поэтому стоит использовать овощной отвар в супах. Квашеная капуста сохраняет витамин С и пробиотики, но высокая концентрация соли может снизить ее пользу. Перед употреблением соленые овощи рекомендуется вымачивать.

«Витамины группы В (В1, В6, В9) чувствительны к нагреванию. А фолиевая кислота (В9) разрушается при длительной варке», — объяснил Георгий Суслянок.

Чтобы извлечь максимум пользы, Суслянок советует сочетать сырые и приготовленные овощи, избегая длительного кипячения. Наиболее щадящие способы — тушение, запекание и быстрая пастеризация.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.67
-0.66 92.33
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:52
В ООН назвали лишение жителей сектора Газы еды преступлением против человечности
22:34
МИД Индии отверг критику Запада за импорт российской нефти
22:18
Сергей Собянин рассказал о реставрации одной из старейших усадеб Москвы
22:01
Израиль планирует полную оккупацию сектора Газа
21:46
«В душе боец»: Ильичев рассказал, как Юрий Антонов сохраняет активность в 80 лет
21:28
Варить или солить? Лучшие способы сохранить полезные вещества в овощах

Сейчас читают

Затратен, переоценён и уязвим: «чёрная дыра» ВВС США
«Наш дуэт»: SHAMAN рассказал о подготовке к выступлению на «Интервидении»
«Некие игрушки»: SHAMAN поделился своим отношением к ИИ
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс