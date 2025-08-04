Китай побеждает США в начатой Трампом торговой войне

На многих фронтах американский лидер непреднамеренно помогает своему противнику.

Китай выигрывает в торговой войне с США, которую объявил американский лидер Дональд Трамп. Такое мнение в своей колонке для издания The Washington Post (WP) высказал старший научный сотрудник совета по международным отношениям Макс Бут. Как подчеркнул автор в первых же строках, доказательства того, что «безжалостная антиамериканская диктатура» КНР побеждает, неоспоримы.

«Это видно по экономическим показателям: экономика Китая выросла в среднем на 5,3% в первой половине года, в Америке — всего на 1,25%. Это также видно по неспособности Трампа добиться от Пекина существенных уступок», — написал Бут.

В материале отмечается: пока большинство стран смиренно согласились с «торговым запугиванием» со стороны США, Китай просто отказался подчиняться. В апреле Дональд Трамп повысил американские пошлины на китайские товары до 145%. В ответ он получил 125-процентные пошлины на продукцию из Штатов. Затем председатель КНР Си Цзиньпин ограничил экспорт редкоземельных металлов в США и пригрозил остановить производство всего — от автомобилей до истребителей.

Трампу пришлось отступить, и он снизил тарифы на китайские товары до 30%, а китайские пошлины были снижены до 10%. При этом глава Белого дома попытался преподнести это как «историческую торговую победу», но по факту это было скорее перемирие. Никакого влияния на претензии со стороны американцев к Пекину в отношении демпинга товаров на мировом рынке это решение не оказало.

По мнению Бута, когда Штаты продали Китаю чипы Nvidia H20, это был последний сигнал об уходе Вашингтона от открытого противостояния. Кроме того, на китайской территории была закрыта радиостанция «Голос Америки»*, ее место займут местные СМИ. А еще администрация Трампа заблокировала визиты в страну для президента и министра обороны Тайваня.

«Умиротворяя Пекин, Трамп своими капризными угрозами введения пошлин отталкивает союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — пишет Бут.

Как оценивает ситуацию автор, заключив соглашение с КНР 30 июля, Трамп не добился успеха, а сумел избежать серьезного ущерба экономике, который ему обещала дорогостоящая торговая война. Тем не менее политика президента США по-прежнему ослабляет его страну и дает преимущества соперникам.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп заявил о передислокации американских подлодок ближе к России.

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* — Признана в РФ иноагентом.