Актера Ивана Краско могут определить в хоспис или Дом ветеранов

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 30 0

Директор Ивана Краско Смородинов: Актеру необходимо круглосуточное наблюдение

Актера Ивана Краско могут определить в хоспис

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Состояние 94-летнего артиста после госпитализации не улучшается, а домашнего ухода ему уже мало.

Народный артист России Иван Краско по-прежнему находится в больнице в тяжелом состоянии. Врачи подтвердили неутешительный диагноз — онкологию. С учетом возраста — актеру 94 года — перспективы не радужные. Об этом журналистам издания «Абзац» рассказал директор Краско Вячеслав Смородинов.

По его словам, никаких улучшений не наблюдается, нет, соответственно, и новостей — кроме растерянности и поиска лучшего решения для дальнейшего лечения и полноценного ухода за знаменитым пациентом. Вероятно, это будет специализированное медицинское учреждение. А пока близкие ожидают результатов грядущего дополнительного обследования.

«Долгое время за ним ухаживали сыновья, но его невозможно обслуживать в домашних условиях, в любую секунду может понадобиться медицинская помощь. Мы бьем тревогу, чтобы он попал под круглосуточное наблюдение. В хоспис или Дом ветеранов», — заявил Смородинов.

Иван Краско оказался в отделении реанимации в тяжелом состоянии 1 августа. Представитель актера сообщил, что врачи кормят его через зонд. Весной прошлого года он также был госпитализирован, но вскоре выписан из больницы. А в 2023-м перенес операцию в ходе восстановления после инсульта.

Артист родился в деревне Вартемяги Ленинградской области. Он с отличием 1-е Балтийское высшее военно-морское училище (Ныне Санкт-Петербургский военно-морской институт. — Прим. ред.) Капитан-лейтенант в отставке. После двух лет обучения на вечернем отделении филологического факультета ЛГУ (Сегодня — Санкт-Петербургский государственный университет, СПбГУ. — Прим. ред.) поступил в Ленинградский театральный институт имени Островского, а затем вошел в труппу Большого драматического театра (БДТ). В фильмографии народного артиста более 200 ролей.

Ранее 5-tv.ru писал о состоянии режиссера Александра Митты после сообщений о его госпитализации.

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