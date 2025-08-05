В Госдуме предложили новый порядок воспитания детей после развода родителей

По мнению парламентариев, он поспособствует увеличению рождаемости.

Законопроект о совместном воспитании родителями детей после развода внесли на рассмотрение депутаты Госдумы. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Такую меру суд может избрать, если супруги после развода не смогли договориться, с кем останется ребенок. В тексте документа указывается, что родителям определят индивидуальный график проживания детей с каждым из них. К тому же будет учитываться мнение и несовершеннолетних, достигших десятилетнего возраста.

«Введение института совместного воспитания может стать фактором, способствующим ответственному подходу супругов к решению о расторжении брака, поскольку предполагает необходимость их дальнейшего конструктивного взаимодействия в интересах ребенка. Таким образом, возможно также позитивное влияние на снижение количества разводов, что в свою очередь будет способствовать увеличению рождаемости и улучшению демографической ситуации в целом», — отмечается в пояснительной записке.

При этом уточняется, что в случае если у одного из родителей нет собственного жилья или он проживает за границей, то суд не сможет назначить совместное проживание. Другим ограничением может стать отсутствие родительских прав. Также суд не назначит совместное проживание, когда это опасно для жизни ребенка.

Пару дней назад российский кабмин поддержал законопроект о предоставлении льготного периода по ипотеке для семей с детьми, созданный Минфином России по поручению президента страны Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Госдуму внесли законопроект, который предлагает прекратить бесплатное обучение для иностранных граждан и лиц без гражданства в старших классах российских школ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.