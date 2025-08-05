Цепная реакция: вулканы продолжают закипать на Камчатке

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На Камчатке наблюдаются пепловые выбросы из двух вулканов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Они начали просыпаться один за другим еще в конце июля.

На Камчатке —оранжевый код авиационной опасности. Там зафиксировали новый пепловый выброс из двух вулканов — Ключевского и Крашенинникова. Шлейф от них распространился в сторону Тихого океана. Закипает сейчас и Мутновская сопка.

Но даже не лава или пепел — самая грозная опасность в регионе. Ученые заметили, что раскаленная масса начала топить один из ледников. И теперь вниз может сойти огромный сель, как раз в ту сторону, с которой и подъезжают туристы. Дорогу, которая идет сюда от Петропавловска-Камчатского может просто смыть.

Вулканы на полуострове начали просыпаться один за другим в конце июля, теперь специалисты ждут мощного извержения. Сейчас наблюдается активность сразу нескольких исполинов.

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