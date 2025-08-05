Генпрокуратура требует конфисковать недвижимость у семьи экс-судьи Адыгеи

Имущество оценивается в два миллиарда рублей.

Генпрокуратура РФ подала иск о конфискации имущества у семьи бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова. Об этом пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на судебные матеиалы.

Аслан Трахова возглавлял судебную систему республики 20 лет: с 1998 по 2019 год. Все это время, по версии прокуроров, он оформлял на своих дальних родственников и подставных лиц объекты недвижимости.

После того, как мужчина ушел в отставку, он начал возвращать активы в семью. Так, в 2021–2022 годах его супруга получила в собственность 23 объекта недвижимости, 18 из них женщина уже продала.

В мошеннической схеме оказалась замешана и дочь Аслана Трахова — Сусана. Девушка приобрела 68 объектов недвижимости на сумму более 520 миллионов рублей. При этом она никогда не имела официальный доход.

Сын экс судьи тоже, как утверждает прокуратура, участвовал в нелегальных сделках. В частности, он использовал свое служебное положение для капитализации семейных активов.

Всего на членах семьи Трахова числиться более сотни объектов недвижимости. Речь идет про квартиры, земельные участки и жилые дома. Часть из них находится в Адыгее, а другая — в Краснодарском крае.

Генпрокуратура настаивает на обращении в доход государства всех активов членов семьи Аслана Трахова и связанных с ними людей, а также на взыскании с них денег за уже проданное имущество. На все спорные объекты суд уже наложены обеспечительные меры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, сколько стоит имущество блогера Елены Блиновской.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.