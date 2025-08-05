В ДТП с автобусом в Тульской области пострадали 30 человек

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 40 0

Среди пассажиров были дети.

В ДТП с автобусом в Тульской области пострадали 30 человек

Фото: © РИА Новости/Пресс-служба правительства Тульской

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Автобус в Тульской области попал в ДТП, в результате которого пострадало 30 человек. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по региону.

Транспортное средство следовало по маршруту Луганск — Москва и столкнулось с опорой пункта оплаты на трассе М-4 «Дон» в Киреевском районе. В результате аварии пострадали 30 из 48 человек, включая четверых детей, погибших нет. Все пострадавшие были доставлены в больницы Тулы, Киреевска и Новомосковска, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

По предварительным данным, причиной аварии стал густой туман, ограничивавший видимость на данном участке дороги.

На месте происшествия работают экстренные службы, сотрудники ГИБДД и следственные органы, которые устанавливают все обстоятельства аварии и принимают меры по ликвидации последствий.

За день до этого, 4 августа, в Ленинградской области на железнодорожном переезде в Лодейнопольском районе автобус, перевозивший туристов, столкнулся с товарным поездом. Водитель автобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора и не успел пересечь переезд, в результате чего пострадали несколько человек.

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