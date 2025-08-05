«Ростех» начнет серийное производство самолетов МС-21, Sj-100 и Ил-114 в 2026-м

Сейчас госкорпорация полностью импортозаместила «Суперджет».

В 2026 году «Ростех» начнет серийное производство самолетов МС-21, Sj-100 и Ил-114. Об этом стало известно на встрече председателя правительства РФ Михаила Мишустина с генеральным директором «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Кадры их беседы появились в распоряжении у 5-tv.ru.

По словам главы «Ростеха», «Суперджет» у них уже полностью замещен. В настоящее время сотрудники организации проводят сертификационные полеты. Они должны завершиться в 2026-м. После этого можно будет начинать серийное производство воздушных судов.

«Производство самолетов — наша первейшая задача», — подчеркнул Чемезов.

Он также добавил, что недавно лично посещал завод в Иркутске, чтобы проверить ход работы.

В беседе с Мишустиным гендиректор госкорпорации отметил, что они успешно импортозаместили более 70 систем МС-21. В 2030 году будет создано 15 российских сервисных пунктов для обслуживания воздушных судов.

Михаил Мишустин, в свою очередь, в разговоре с Чемезовым отметил, что при создании самолетов должны быть соблюдены все требования безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России появился новый класс воздушного пространства для дронов.

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