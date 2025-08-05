Посол Польши вызван в МИД Израиля для демарша из-за заявлений о голоде в Газе

По распоряжению главы Министерства иностранных дел Израиля Гидеона Саара посол Польши в Израиле Мацей Хуня был вызван для проведения официального демарша. Причиной стали высказывания польского премьер-министра Дональда Туска о ситуации в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе МИД в Telegram-канале.

Двумя днями ранее Туск в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) написал, что Польша всегда будет на стороне Израиля. Однако она не поддерживает действия, которые ведут к «голоду и смертям матерей и детей» в Газе. Премьер добавил, что реакция Польши должна быть ясна для народов, которые разделили ужасы Второй мировой войны.

В ответ на эти заявления МИД Израиля выступил с официальным осуждением, отметив, что государство было ошибочно обвинено в использовании голода как оружия. А также в высказываниях польского премьер-министра содержатся неприемлемые сравнения с концентрационными лагерями. Израиль призвал польскую сторону воздерживаться от искажения истории и оскорбления памяти жертв Холокоста.

«В заявлениях польской стороны Израиль ложно обвинялся в использовании голода в качестве оружия в Газе и содержались возмутительные упоминания концентрационных лагерей. Израиль решительно отвергает эти обвинения», — сообщают представители ведомства.

Министерство иностранных дел подчеркнуло, что Израиль действует в строгом соответствии с международным правом и усилил гуманитарную помощь жителям сектора Газа. В ведомстве выразили надежду на ведение конструктивного диалога, основанного на фактах, а не на пропаганде палестинского движения ХАМАС.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ООН назвали лишение жителей сектора Газы еды преступлением против человечности.

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