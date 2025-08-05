Трамп пригрозил ЕС увеличением импортных пошлин до 35%

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 18 0

Американский президент уже увеличил тарифы для 60 государств.

Трамп пригрозил ЕС увеличением импортных пошлин до 35%

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

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США могут повысить тарифы на ввоз товаров из Евросоюза в случае невыполнения европейскими странами договоренностей по инвестициям в экономику Штатов. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в эфире телеканала CNBC.

По словам президента, снижение пошлин с 30% до 15% стало возможным благодаря тому, что страны ЕС инвестировали в экономику США 600 миллиардов долларов.

Сделка, достигнутая 27 июля между Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, предусматривает, что базовая ставка импортных пошлин для около 75% европейского экспорта в США составит 15% вместо 30%.

При этом Европейская комиссия обязалась полностью запретить поставки российских энергоресурсов в страны ЕС и закупить у США нефть, газ и ядерное топливо на сумму 750 миллиардов долларов. В противном случае Америка готова вернуть тарифы на уровень 35%.

В то же время представители Европейской комиссии пока не подтверждают полное выполнение инвестиционных обязательств, о которых говорил Трамп. В Европе требования сделки вызывают разные оценки, в том числе критику со стороны отдельных стран и политиков.

Дональд Трамп также увеличил импортные пошлины для 60 государств, тарифы варьируются от 10% до 41%. Это часть его стратегии жесткой торговой политики с целью поддержки национальной экономики и сокращения дефицита.

США продолжают использовать торговые пошлины как мощный инструмент давления, поддерживая свои экономические интересы в условиях сложной геополитической и экономической ситуации.

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