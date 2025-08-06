Байба Барже заявила европейским чиновникам, что ее страна в этом вопросе может быть образцом для других.

Глава МИД Латвии отчиталась о лекции европейским чиновникам по теме «Как правильно вводить санкции против России». Откуда у Риги столько знаний о политике ограничений — непонятно.

В своей истории они никогда не могли и никому не объявляли экономической войны. Тем не менее, вот цитата министра иностранных дел: «Латвийская модель применения санкций — образец для других стран, где ее нет».

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