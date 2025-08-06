Захарова: РФ сделала представление Израилю из-за нападения на машину с дипломатами

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 34 0

Инцидент произошел 30 июля в районе незаконного поселения.

Захарова: РФ сделала представление Израилю в связи с нападением на служебный автомобиль

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия выразила протест Израилю в связи с нападением на служебный автомобиль российских дипломатов вблизи Иерусалима. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российское посольство в Тель-Авиве направило соответствующее обращение израильским властям. 

Захарова уточнила, что в результате инцидента машине были нанесены механические повреждения, а дипломатам угрожали словесно.

«Особое недоумение и неприятие вызывает тот факт, что инцидент произошел при попустительстве израильских военнослужащих, находившихся на месте происшествия и не удосужившихся даже попытаться пресечь агрессивные действия нападавших», — добавила представитель внешнеполитического ведомства.

Также Захарова подчеркнула, что Москва расценивает случившееся как серьезное нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Она напомнила, что принимающее государство обязано проявлять уважение к иностранным дипломатам и обеспечивать их защиту от любых угроз их личности, свободе и достоинству.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
80.05
0.38 92.51
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:13
Режим ЧС введен в Тындинском округе Амурской области из-за провала на федеральной трассе
3:55
Глава МИД Латвии прочитала лекцию о том, как «правильно вводить санкции против РФ»
3:39
Названы возможные сроки возобновления прямых рейсов в Доминикану
3:20
Закон о тишине в 2025 году: какие изменения и штрафы ждут россиян
3:02
Захарова: РФ сделала представление Израилю из-за нападения на машину с дипломатами
2:45
«Спокойное восстановление»: Ида Галич раскрыла свой вес спустя неделю после вторых родов

Сейчас читают

«Движение — жизнь»: опасно ли смещение Камчатки на 2 метра для местных жителей
Чего боюсь потерять? Психолог рассказал, как справиться с ревностью
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс