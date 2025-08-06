Две девочки пострадали в результате наезда гидроцикла на сапборд в Приморье

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Им оказывают помощь.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

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В Приморье гидроцикл наехал на двоих девочек, которые катались на сапборде. ЧП произошло в акватории Японского моря на территории Хасанского района.

Камера видеонаблюдения засняла, как мужчина на скутере сначала обогнал лодку, а затем развернулся и протаранил ее. Обе несовершеннолетние, находившиеся на сапборде, получили травмы. Им оказывают помощь.

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