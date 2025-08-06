Некоторым россиянам перестали приходить сообщения от банков

Повальной блокировкой сообщений обернулась в России борьба со спамом. По новым правилам, с 1 августа абоненты могут подать заявление своему оператору связи и отказаться от получения массовых рассылок. Однако вместе с избавлением от назойливой рекламы некоторые пользователи лишились возможности получать и полезные уведомления, например, смс-сообщения от банков, сервисов и других важных источников.

По словам экспертов, формулировки в новом законе оказались крайне размытыми. Чтобы не попасть на штрафы — операторы связи начали блокировать чуть ли не все подряд! В Минцифры заявили, что находятся в постоянном контакте с компаниями и контролируют, как они реализуют нововведения.