Полиция остановила почти тысячу водителей.

На трассах, ведущих в Петербург, автоинспекторы провели масштабный рейд. Ловили так называемых «обочечников» — водителей, которые вне очереди объезжают пробки.

Во время рейда полицейские остановили почти тысячу нарушителей. Среди них оказались и владельцы дорогих иномарок, и водители грузовых фургонов. Каждому инспекторы выписали штраф — 2250 рублей.

Любители объехать затор не по правилам вызывают раздражение у других водителей. При этом такой маневр считается чрезвычайно опасным, ведь обочина предназначена для экстренных остановок. К тому же ею пользуются пешеходы и велосипедисты.

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