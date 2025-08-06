Ван И: переговоры между РФ и Украиной стали важным шагом к урегулированию

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

Глава МИД Китая напомнил, что в мае 2024 года КНР и Бразилия совместно представили соглашение о снижении напряженности.

Ван И: переговоры между РФ и Украиной решающим шагом в урегул

Фото: Reuters/Hasnoor Hussain

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Глава МИД Китая Ван И заявил, что начало прямых переговоров между Россией и Украиной стало важным и решающим этапом в процессе урегулирования кризиса. Его слова приведены на сайте внешнеполитического ведомства.

По его словам, нынешняя стадия переговоров представляет собой критический момент, который может стать переломным в направлении деэскалации конфликта.

Ван И напомнил, что в мае 2024 года Китай и Бразилия совместно представили соглашение по политическому урегулированию кризиса, состоящее из шести пунктов, которое оказало позитивное влияние на снижение напряженности. Он также провел телефонный разговор с главным специальным советником президента Бразилии Селсу Аморимом, отметив успешное сотрудничество по мирному урегулированию.

Ван И подчеркнул, что нынешний процесс — это результат многолетних дипломатических усилий и взаимодействия стран Глобального Юга, стремящихся к мирному разрешению конфликта.

В Стамбуле 23 июля прошел третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями, возглавляемыми помощником президента России Владимиром Мединским и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым соответственно. В ходе встречи удалось достичь договоренности об обмене пленными и обсудить создание рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам.

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