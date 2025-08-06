Завершились переговоры между Россией и Малайзией

В Москве состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и Верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров были обсуждены ключевые направления дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, включая экономику, энергетику, торговлю и инвестиции.

Президент Путин отметил, что товарооборот между странами растет хорошими темпами — более чем на 40% с начала года. Особое внимание уделялось взаимодействию в энергетическом секторе, включая участие малайзийской компании Petronas в проектах российских нефтегазовых компаний.

Кроме того, лидеры затронули актуальные международные и региональные вопросы, подчеркнув совпадение позиций России и Малайзии по многим глобальным вызовам. Было подчеркнуто значение дальнейшего развития сотрудничества в рамках региональных объединений, таких как АСЕАН и БРИКС, где Малайзия выступает в роли активного партнера.

Переговоры завершились на позитивной ноте с взаимными обещаниями укреплять и расширять стратегическое партнерство.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ушаков раскрыл детали беседы Путина и Уиткоффа.

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