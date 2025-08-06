Трамп заявил о «значительном прогрессе» после встречи Путина с Уиткоффом

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 22 0

Европейские союзники согласны с завершением конфликта на Украине.

Заявление Трампа в Truth Social

Фото: www.globallookpress.com/Joyce N. Boghosian

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Президент США Дональд Трамп назвал продуктивной встречу своего спецпредставителя Стивена Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным, которая прошла 6 августа в Москве. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Достигнут значительный прогресс», — написал Трамп.

Он добавил, что после переговоров проинформировал некоторых европейских союзников, и все согласны с тем, что конфликт должен быть завершен.

«Мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели», — отметил американский лидер.

О чем говорили на встрече

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, ключевой темой беседы стала ситуация на Украине. Сам Уиткофф и представители американской делегации комментариев не дали.

Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию за год. Встреча прошла на фоне ультиматума Трампа: ранее он потребовал от Москвы согласия на прекращение огня до 8 августа, в противном случае пообещал ввести вторичные санкции и 100-процентные тарифы на импорт товаров из РФ.

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