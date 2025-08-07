В Белом доме сообщили, что Россия выразила желание встретиться с Трампом

Президент США открыт для переговоров с Путиным и Зеленским.

В Белом доме сообщили, что Россия выразила желание встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщили представители агентства Reuters. Также отмечается, американский лидер открыт для встречи с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Прежде газета The New York Times (NYT) со ссылкой на собственные источники заявила о плане Трампа провести переговоры с Путиным уже на следующей неделе. Согласно его плану, отмечали журналисты, после этого должна состояться еще одна беседа, к которой подключится Зеленский. Отмечается, что этот план Трамп раскрыл в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами.

Накануне в Москве прошли трехчасовые переговоры Владимира Путина со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом. Это уже пятый визит представителя Штатов в Россию. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кроме встречи с Путиным вошло в программу на этот раз.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.