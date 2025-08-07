В Белом доме сообщили, что Россия выразила желание встретиться с Трампом

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 26 0

Reuters: Россия выразила желание встретиться с Трампом

В Белом доме сообщили, что Россия выразила желание встретиться с Трампом

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США открыт для переговоров с Путиным и Зеленским.

В Белом доме сообщили, что Россия выразила желание встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщили представители агентства Reuters. Также отмечается, американский лидер открыт для встречи с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Прежде газета The New York Times (NYT) со ссылкой на собственные источники заявила о плане Трампа провести переговоры с Путиным уже на следующей неделе. Согласно его плану, отмечали журналисты, после этого должна состояться еще одна беседа, к которой подключится Зеленский. Отмечается, что этот план Трамп раскрыл в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами.

Накануне в Москве прошли трехчасовые переговоры Владимира Путина со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом. Это уже пятый визит представителя Штатов в Россию. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кроме встречи с Путиным вошло в программу на этот раз.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
80.19
0.14 93.01
0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:32
«Мы в роддоме»: Александра Трусова родила сына
0:13
В Белом доме сообщили, что Россия выразила желание встретиться с Трампом
23:55
Животные из приюта смогут найти себе хозяев на фестивале «Моспитомец»
23:35
Зеленский созвонился с Трампом после переговоров Путина с Уиткоффом
23:07
Россия и ОАЭ расширяют торговое сотрудничество
22:48
Трамп хочет лично встретиться с Путиным на следующей неделе

Сейчас читают

ОПЕК+ угадал с добычей
Врата Льва распахнутся: как 8 августа 2025 получить мощную подпитку от Сириуса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс