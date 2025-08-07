«Мы в роддоме»: Александра Трусова родила сына

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Дарья Неяскина
Дарья Неяскина 18 0

Фигуристка Александра Трусова родила сына

Александра Трусова впервые стала матерью

Фото: Вероника Зорина/ТАСС

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Фигуристка поделилась радостной новостью в соцсетях.

Олимпийская чемпионка Александра Трусова впервые стала матерью. Об этом фигуристка рассказала в своем Telegram-канале.

Еще утром Трусова опубликовала в своих социальных сетях видео, в котором она вместе со своим супругом — фигуристом Макаром Игнатовым — собираются в роддом.

«Если вы видите это видео, мы в роддоме. Пожелайте нам удачи», — подписала видео фигуристка.

Вечером же в своем Telegram-канале Трусова поделилась радостной новостью.

«Родила!» — ограничилась лишь одной фразой Александра.

Напомним, отношения Александры Трусовой и Макара Игнатова развивались стремительно. О них стало известно в начале 2024 года. Уже в июне того же года Игнатов сделал предложение руки и сердца в Санкт-Петербурге своей возлюбленной. А 17 августа 2024 года пара сыграла свадьбу в подмосковной усадьбе «Золотой лев». Впервые слухи о беременности появились в январе 2025 года. Пара долго пыталась скрыть эту информацию и официально лишь подтвердила ее в марте.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Трусова с супругом планируют назвать ребенка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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