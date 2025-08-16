В Китае открыли доступ к новым доказательствам применения Японией бактериологического оружия в 1930-е и 1940-е годы. Об этом сообщило информационное агентство правительства КНДР Синьхуа.

Всего было раскрыто 3010 страниц архивных документов, 194 минут видеозаписей, 312 фотографий, 12 открыток и 8 писем. Все это было представлено в Выставочном зале доказательств 731-го подразделения японского вторжения в Китай.

«В этом году исполняется 80 лет со дня победы китайского народа в войне против японской агрессии и мировой антифашистской войне, и обнародование этих компрометирующих доказательств направлено на то, чтобы раскрыть историческую правду, укрепить общественное согласие, позволить большему числу людей признать жестокость войны, объединить все миролюбивые силы и совместно защитить основы человеческой цивилизации», — сказал Цзинь Чэнминь — директор выставочного зала.

Отряд 731 японских вооруженных сил занимался исследованиями в области биологического оружия. Многие опыты его сотрудники проводили на живых людях, а также применяли свои разработки в заселенных деревнях.

Этот отряд был базовым лагерем для планирования, организации и ведения бактериологической войны во время японского вторжения в Китай с 1937 по 1945 годы.

Несколько подразделений были открыты в разных частях Китая и Юго-Восточной Азии, и все они находились под руководством 731-го. Информацию о некоторых из них, включая главный отряд, и открыли в КНДР. Эти подразделения располагались в Пекине, Нанкине, Гуанчжоу и Сингапуре.

