ФСБ рассекретила архивные документы о Потсдамской конференции в 1945 году

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За безопасность мероприятия в основном отвечали советские спецслужбы.

Фото, видео: Евгений Халдей/ТАСС; 5-tv.ru

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За безопасность Потсдамской конференции в июле 1945 года в основном отвечали советские спецслужбы. К 80-й годовщине встречи лидеров СССР, США и Великобритании, которая определила послевоенное переустройство мира, ФСБ рассекретила уникальные документы.

Они рассказывают о том, как сотрудники НКВД обезвредили сотни неразорвавшихся снарядов, мин и гранат, которые могли в любой момент взорваться прямо на пути следования официальных делегаций.

В операции было задействовано больше двух тысяч человек.

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