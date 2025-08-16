Умер актер из фильма «Битва за Родину» Владимир Шустов

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 41 0

Прощание с артистом состоится 17 августа в городе Петропавловск в Казахстане.

Умер актер фильма «Битва за Родину» Владимир Шустов

Фото: ВКонтакте/Северо-Казахстанский театр драмы им. Н. Погодина/pogodinakz

На 79-м году жизни скончался театральный режиссер и актер, известный по роли в фильме «Битва за Родину», Владимир Шустов. Об этом сообщил Северо-Казахстанский русский драматический театр им. Н. Ф. Погодина.

«В возрасте 78 лет скончался мэтр нашего театра, актер, режиссер, заслуженный деятель искусств Владимир Ефремович Шустов», — написали на странице театра.

Прощание с актером состоится в вышеуказанном театре 17 августа в 11:00 в городе Петропавловск в Казахстане. Похоронят артиста на новом кладбище в Рабочем поселке.

Шустов родился в 1947 году в Пермской области. После окончания Омского университета имени Достоевского он получил специальность «Режиссер театрализованных представлений и праздников».

За свою жизнь он успел поработать в Джамбульском театре драмы, Кизеловском драматическом театре и Северо-Казахстанском русском драматическом театре им. Н. Ф. Погодина.

Он снимался в фильмах «Битва за Родину», «Смуглянка», «Приказ остаться живым». Кроме того, Шустов поставил пять спектаклей для взрослых, среди которых «По соседству мы живем», и 25 спектаклей для детей, такие как «Золушка» и «Старомодные чудеса».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что умерла блогер Ната Лайм. Девушке был 31 год.

